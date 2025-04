Napoli interessato a Frattesi? Posizione Inter non cambia! Club avvisati

Il Napoli ha individuato in Davide Frattesi un obiettivo per il calciomercato estivo. Particolarmente stimato da Conte, il club azzurro ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. L’Inter, come fatto a gennaio, non intende svendere il centrocampista, specialmente ad una diretta rivale. Di seguito la notizia di mercato riportata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

LA SITUAZIONE – Secondo quanto svelato da Matteo Moretto ha riportato, il Napoli ha individuato in Davide Frattesi uno dei principali rinforzi in vista del mercato estivo. Il centrocampista nerazzurro, autore di recente del gol decisivo all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, da tempo è un pallino di Antonio Conte. L’allenatore dei partenopei avrebbe richiesto di alla dirigenza di capire la fattibilità dell’operazione. Il Napoli ha inserito Frattesi in cima ai propri desideri, ma per il momento non c’è una vera trattativa. L’Inter punta ancora sul centrocampista ex Sassuolo, e non intende sedersi al tavolo per discuterne prima della fine della stagione, vale a dire dopo il Mondiale per Club.

Frattesi, l’Inter non abbassa le richieste: serve cifra importante per farlo partire!

LA RICHIESTA – Secondo quanto ricostruito da Moretto, la valutazione che fa l’Inter di Frattesi non è cambiata rispetto a gennaio, quando si parlava dell’interesse della Roma. La dirigenza nerazzurra non intende fare sconti: il giocatore non partirà per meno di 35-40 milioni. A maggior ragione se ha chiederlo è una diretta concorrente come il Napoli. Simone Inzaghi stima molto il giocatore, e pur se non da titolare, sa quanto possa essere importante anche a gara in corso, come dimostrato a Monaco. I nerazzurri, conoscendo anche quali sono i piani dell’agente di Frattesi, spera che per il calciatore possa aprirsi una contesa: oltre al Napoli, c’è sempre la Roma e qualche club di Premier interessato. I nerazzurri dalla sua eventuale cessione potrebbero ricavare una bella somma, da investire in estate per completare gli altri reparti.