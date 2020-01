Napoli-Inter, non solo campo: tutta la verità su...

Napoli-Inter, non solo campo: tutta la verità su Llorente-Politano! I dettagli

Napoli-Inter è una delle sfide più attese della diciottesima giornata di Serie A, che andrà in scena stasera al San Paolo alle ore 20.45. L’incontro tra i due club servirà anche a discutere dello scambio Llorente-Politano, non ancora definitivamente tramontato. Di seguito quanto riportato da “Tuttosport”

INCONTRO (ANCHE) DI MERCATO – Napoli–Inter sul campo, ma non solo. A margine della sfida, che andrà in scena stasera a San Paolo, i due club potrebbero discutere di mercato: “Stasera a margine di Napoli-Inter, potrebbe essere svelata tutta la verità sulla possibilità di uno scambio Llorente–Politano con l’Inter (che però per l’esterno vuole monetizzare), sempre se Callejon o Younes dovessero svestire la maglia azzurra”.

Fonte: Tuttosport – Paola Di Genova