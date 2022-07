Napoli, fatta per il sostituto di Koulibaly. Piaceva anche all’Inter – SM

Il Napoli chiude per un difensore seguito da tempo anche dall’Inter. Il calciatore sostituirà di fatto Kalidou Koulibaly.

PRESTO A NAPOLI – È praticamente tutto fatto per il passaggio di Kim Min-jae dal Fenerbahce al Napoli. Il difensore sudcoreano era seguito anche dall’Inter, ma gli azzurri hanno intensificato da tempo i contatti soprattutto dopo l’addio di Kalidou Koulibaly. In queste ore si sta procedendo alla revisione dei contratti, dopodiché gli azzurri pagheranno la clausola rescissoria al club turco per il difensore sudcoreano (circa 19,5 milioni di euro), che già lunedì sarà in città per le visite mediche.