Napoli, dopo l’infortunio di Demme cresce l’idea Vecino in prestito – CdS

Luciano Spalletti non ha mai nascosto l’interesse per Matìas Vecino, e il suo utilizzo ai tempi dell’Inter lo dimostra. Secondo il “Corriere dello Sport”, con l’infortunio di Demme il Napoli potrebbe interessarsi all’uruguaiano.

DEMME K.O. – Luciano Spalletti dopo l’infortunio di Demme ha accolto a braccia aperte Fabian Ruiz, consapevole di dover fare di necessità virtù considerando il mercato bloccato in entrata per esigenze di bilancio. Il mercato azzurro dunque, è in stand-by, e l’obiettivo è quello di puntare a qualche operazione in prestito modello Bakayoko, per intenderci. Il nome più gettonato al momento, è quello di Matìas Vecino, uno dei giocatori più utilizzati dallo stesso Spalletti ai tempi dell’Inter, e non a caso proprio con il tecnico toscano, l’uruguaiano ha esaltato tutte le sue qualità.

Fonte: Corriere dello Sport