Napoli, assalto a Emerson Palmieri. Per l’Inter non è più un obiettivo? – CdS

Tra le colonne del “Corriere dello Sport” oggi in edicola torna il nome di Emerson Palmieri, ma solo per quanto riguarda il Napoli. Inter dunque non più interessata al terzino?

NUOVO ASSALTO – Emerson Palmieri è tra le priorità in cima alla lista di Cristiano Giuntoli per quanto riguarda la corsia mancina del Napoli. Luciano Spalletti dal canto suo lo conosce bene perché lo ha già allenato alla Roma, inoltre l’italo-brasiliano è amico di Insigne e di altri napoletani nel giro della Nazionale. L’unico freno però riguarda il suo ingaggio (4 milioni), in controtendenza con le necessità del Napoli di dare un taglio agli stipendi. Il club azzurro è in ottimi rapporti con il Chelsea, e Giuntoli spera di poter strappare un sì dal giocatore, corteggiato di recente anche dall’Inter, che evidentemente si sarebbe tirata fuori dai giochi puntando tutto su Marcos Alonso.

Fonte: Corriere dello Sport – Ant. Gio.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.