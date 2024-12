Nani (GTD Udinese): «Bijol normale piaccia all’Inter! Lui sa questo»

Il nome di Bijol continua a circolare attorno all’Inter e lo stesso GTD dell’Udinese, Nani, ha parlato del futuro del difensore sloveno.

TOP PLAYER – Ieri l’Udinese ha svolto la canonica cena societaria di Natale. Durante l’evento, i colleghi di TV12 hanno intercettato il Group Technical Director dell’Udinese Gianluca Nani. Il dirigente ha risposto alla domanda su Jaka Bijol, il ragazzo piace tantissimo all’Inter. Questo il suo commento sul difensore sloveno: «Bijol? Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come lui non rientrasse nei desideri dell’Inter. Ma questo non vuol dire che vada lì. È un giocatore molto forte e sappiamo che all’Inter piace ma ad oggi non c’è stata alcuna trattativa. Anche Bijol sa che se vuole andare in una grande squadra deve fare bene qui».

Nani non ha dubbi su Bijol, per l’Inter è il primo della lista

PRIMO DELLA LISTA – Diversi i candidati valutati dall’Inter per rinforzare la propria, ma nella lista il nome principale che spunta è appunto quello di Bijol dell’Udinese. Seguito già molto attentamente la scorsa estate, lo sloveno sta mostrando ottime qualità sia con la maglia dei friulani in campionato, sia con quella della Slovenia in nazionale. Particolarmente a EURO 2024, dove ha brillato nella difesa della sua rappresentativa. Un nome che scalda anche Simone Inzaghi, dal momento che sarebbe anche perfetto per la sua difesa a tre. Anche sulla sinistra, dove sarebbe un’alternativa di alto livello per il titolarissimo Alessandro Bastoni.