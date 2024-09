Nani su Bijol: «Inter? Devono aspettare. Mai considerata nessuna offerta»

In casa Inter, nel corso dell’estate, è stato accostato anche Jaka Bijol. Il difensore dell’Udinese, ad oggi, è incedibile come spiegato dal dt Nani in un’intervista a il Messaggero Veneto.

MERCATO – Con il mercato estivo chiuso e il calcio giocato che sta entrando nel vivo, si può finalmente tirare una linea decisiva e archiviare le operazione andate in porto. Per le trattative invece che sono saltate, ci sarà sicuramente tempo di riparlarne a gennaio o nella prossima estate. Per quanto riguarda l’Inter infatti, si potrebbe continuare a parlare di Jaka Bijol, difensore dell’Udinese spesso accostato ai nerazzurri. Trattativa alquanto difficile visto anche l’interesse dell’Udinese a tenerlo stretto in rosa. Nelle scorse ore, ci ha pensato il direttore tecnico dell’Udinese Gianluca Nani, che si è espresso così sulle colonne del Messaggero Veneto.

Nani trattiene Bijol: l’Inter resta vigile

TRATTENERE – Queste le parole del dirigente dell’Udinese che, almeno per ora, chiude ogni eventuale addio: «Difficile trattenere Bijol? È stato facilissimo, perché lo consideriamo molto più forte delle cifre che ci offrivano. Jaka è un difensore per un top club, da Premier o per una delle prime tre in Italia. È un grande leader e ha sposato il nostro progetto perché si trova bene con noi. Quindi non è mai stata considerata nessuna offerta per lui, ma neanche per un minuto, così come per Lucca e Thauvin. Li abbiamo messi tecnicamente e mentalmente fuori mercato, così come Kristensen. Pare che l’Inter stia già bussando per avere Bijol… Un giocatore di questo calibro non lo si cede a gennaio, quindi gli diremo di aspettare».

Fonte: Stefano Martorano – Il Messaggero Veneto