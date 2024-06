Nani (DS Udinese): «Sanchez? Prematuro adesso, ma giusto sognare»

In casa Udinese è giornata di presentazioni. Oltre al nuovo Runjaic, oggi è stato presentato anche il DS Nani. Le sue parole in merito ad Alexis Sanchez, ancora per poco all’Inter.

PREMATURO – Il nuovo Direttore Sportivo dell’Udinese Gianluca Nani, durante la presentazione di oggi, non ha chiuso le porte ad Alexis Sanchez. L’attaccante cileno lascerà l’Inter tra pochi giorni in scadenza di contratto. Le parole del DS: «Sanchez è un grande giocatore che ha fatto la storia dell’Udinese. Questo aspetto non l’abbiamo ancora preso in considerazione e cercheremo di capire come poter migliorare la squadra secondo le sue indicazioni tattiche. È ancora un po’ prematuro e capisco che sia giusto sognare in positivo. Per quanto riguarda i nomi aspetteremo un attimo».