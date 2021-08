Nandez, weekend tranquillo. Poi nuovo passaggio fra Inter e Cagliari

Nandez, come raccontato negli ultimi due giorni, ha ricevuto un supplemento di vacanze e si trova ancora in Uruguay. Inter e Cagliari hanno lasciato andare il weekend in maniera tranquilla, poi previsti nuovi incontri per cercare di chiudere.

ANCORA ATTESA – Non sarà oggi la giornata buona per Nahitan Nandez all’Inter, ma da domani ogni momento sarà valido per chiudere col Cagliari. Il giocatore doveva tornare in Sardegna venerdì, peraltro con scalo a Milano, ma ciò non è avvenuto. I rossoblù, come raccontato dalla nostra redazione, hanno concesso al giocatore un permesso extra, dopo i tre giorni aggiuntivi dati la settimana scorsa (vedi articolo). Anche lo stesso Nandez attende di capire se il ritorno in Italia avverrà già da nerazzurro o ancora da rossoblù. Oggi non sono previsti incontri, difficile ci siano sviluppi. Anche perché l’Inter ha avuto tre giorni di riposo (la squadra si ritroverà domani), mentre il Cagliari è rientrato poche ore fa da una trasferta in Germania. I sardi sono partiti venerdì pomeriggio per Augsburg, dove ieri hanno perso 3-1 contro la formazione di casa. Nel gruppo anche il direttore generale Mario Passetti e il direttore sportivo Stefano Capozucca, che non potevano certo chiudere contemporaneamente la trattativa con l’Inter. Col presidente rossoblù Tommaso Giulini che è andato in vacanza qualche giorno ecco che i tempi per Nandez si sono un po’ dilatati, ma già domani è previsto un nuovo incontro a Milano.