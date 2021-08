Nandez vuole l’Inter, prima però bisogna sfoltire. Scamacca difficilissimo – TS

Nandez a luglio è stato a un passo dall’Inter, prima che i nerazzurri decidessero di puntare forte su Dumfries. L’opzione per l’uruguaiano resta ancora viva, ma secondo “TuttoSport” prima c’è da sfoltire la rosa. Per l’attacco invece Scamacca resta una pista difficile.

SPERANZA – Quattro giorni rimasti per sistemare gli ultimi colpi in uscita e chissà, magari anche in entrata. Nandez spera sempre di poter andare all’Inter. Vicino ai nerazzurri a luglio, secondo il quotidiano di Torino non potrà tornare nel mirino se prima non uscirà almeno un centrocampista dall’organico. La partenza di Agoumé non libererà di certo un posto per Nandez, per intenderci.

IN ATTACCO – In attacco invece si farà qualcosa solo nel momento in cui Inzaghi non dovesse fidarsi al 100% del giovane Satriano, che tra l’altro piace sempre al Cagliari. Difficilissimo arrivare a Scamacca, mentre Keita non attira il club.

Fonte: TuttoSport – F.M