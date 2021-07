Nandez vuole l’Inter, il Cagliari apre al prestito ma c’è una distanza – CdS

Nandez vuole solo l’Inter e secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, lo ha già fatto capire alla dirigenza rossoblù. Il Cagliari apre al prestito ma c’è distanza tra domanda e offerta.

DISTANZA – Nandez vuole l’Inter a tal punto da spingere sia con il suo agente sia con i dirigenti del Cagliari, perché lo lascino andare a Milano. La società rossoblù, a differenza di quanto detto per il PSV e Dumfries (vedi articolo), apre al prestito, ma c’è ancora una netta differenza tra domanda e offerta. L’Inter dal canto suo propone uno scambio di prestiti (Andrea Pinamonti o un giovane), oppure 2 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. Il Cagliari invece ne vuole circa 10 subito, oppure una parte più tutto l’ingaggio di Radja Nainggolan pagato. C’è ancora da lavorare, ma la priorità, appunto, resta il centrocampista belga. Prima Inter e Cagliari dovranno trovare una soluzione per il trasferimento (o per la risoluzione del contratto), poi sarà affrontato l’argomento Nandez.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

