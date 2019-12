Nandez unica alternativa a Vidal, ma solo sul gong del mercato – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter ha un’alternativa last minute a Vidal. Nel caso in cui tutto si bloccasse i nerazzurri punterebbero su Nandez.

ALTERNATIVA AL GONG – L’Inter affronta la trattativa Vidal con pazienza. Anche grazie a rientri di Sensi e Gagliardini. Eventuali piani alternativi verranno presi in considerazione soltanto nell’ultima settimana di mercato, considerato che il cileno da mesi è in cima ai desiderata di Conte. L’unica pista percorribile in tal senso porta a Nahitan Nández. L’Inter lo potrebbe chiedere in prestito al Cagliari prima del gong di mercato nel malaugurato caso in cui la trattativa Vidal dovesse impantanarsi.