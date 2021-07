Nandez, ultimo giorno di vacanze: poi ‘transita’ da Cagliari prima dell’Inter?

Nandez è arrivato all’ultimo giorno di vacanze. Il centrocampista uruguayano domani sarà in Italia e presumibilmente si presenterà a Cagliari. Anche se, come noto, è ormai la priorità dell’Inter.

ACQUISTO VICINO – Le probabilità che Nahitan Nandez cominci la prossima Serie A con la maglia dell’Inter sono piuttosto alte. Questo fa sì che sia anche scandita la questione temporale del trasferimento: non oltre tre settimane. L’intesa è vicina, si tratta di limare i dettagli e di sistemare tutti gli incastri. Col Cagliari si va verso un prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale del trasferimento attorno ai trenta milioni di euro. Poco meno della clausola rescissoria, da trentasei milioni. Non c’è l’obbligo di riscatto, ma i buoni rapporti con Tommaso Giulini fanno sì che ci sia la promessa di esercitarlo a prescindere tra un anno (come successo, per esempio, col Sassuolo per Matteo Politano e Stefano Sensi). Dopo Nandez si penserà a Radja Nainggolan ed eventuali altri passaggi in rossoblù.

DI RITORNO – Nandez ha goduto di qualche giorno extra di vacanze dopo la Copa América. Doveva tornare a Cagliari martedì, lo farà solo domani così come Diego Godin, pure lui in uscita dai sardi. Al momento è previsto che torni in Sardegna, ma presumibilmente sarà una sorta di toccata e fuga. Anche perché non troverà i suoi compagni, che nelle stesse ore voleranno in Germania per giocare un’amichevole sabato pomeriggio con l’Augsburg. Con l’Inter sono previsti nuovi contatti, dopo l’incontro di lunedì pomeriggio a Milano, per completare l’operazione. Giulini aveva promesso a Nandez di venderlo a una big in caso di salvezza, quando il Cagliari sembrava spacciato. Poi i rossoblù si sono ripresi e hanno mantenuto la categoria: ora l’uruguayano sarà ricompensato. E, con le volontà comuni di giocatore e club, si può dire che per vedere Nandez all’Inter sia quasi solo questione di tempo.