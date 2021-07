Nandez, trattativa in corso Inter-Cagliari: nerazzurri chiari – Sky

Sono giorni caldi per il futuro di Nahitan Nandez. Il centocampista del Cagliari piace tanto all’Inter con i nerazzurri al lavoro per portarlo a Milano agli ordini di Simone Inzaghi. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Fabrizio Romano di “Sky Sport”

TRATTATIVA – Nahitan Nandez è sempre più vicino all’Inter? Se “Sportitalia” parla di accordo tra giocatore e i nerazzurri (leggi l’articolo), Fabrizio Romano a “Sky Sport 24” sottolinea come sia tutto in corso: «Nandez intriga tanto L’Inter. È una possibilità concreta. Non è un esterno puro, ma può giocare anche da esterno destro nel 3-5-2 o come mezzala. Parliamo di un giocatore di affidabilità. È in corso la trattativa col Cagliari, in quello che è un discorso allargato anche a Nainggolan. I nerazzurri vogliono chiudere per un prestito con diritto di riscatto e non obbligo. Si sta trattando».