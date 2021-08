Nandez, il Tottenham dà una deadline. Ma l’Inter ora è distante – Sky

Per Nandez nella giornata di ieri è spuntato il Tottenham, pronto a subentrare all’Inter nella trattativa. Tuttavia, stando a Gianluca Di Marzio, gli Spurs non hanno intenzione di attenderlo a lungo.

OPERAZIONE LAMPO O NON SI FA – Per Nahitan Nandez il Tottenham aspetterà fino a tutto mercoledì, poi cambierà obiettivo. Questa è la deadline, quarantotto ore, che gli Spurs hanno lasciato al centrocampista uruguayano del Cagliari, secondo Gianluca Di Marzio. Il giornalista, in chiusura della puntata di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, non rilancia l’Inter pur ricordando come per diverso tempo i nerazzurri fossero la squadra favorita per ingaggiare Nandez in questa sessione.