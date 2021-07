Nandez ‘supera’ Bellerin: Inter convinta per l’affondo col Cagliari – Sky

Nandez sta superando Bellerin nelle gerarchie per il mercato dell’Inter. Fabrizio Romano, in collegamento per l’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, spiega come ci sia fiducia per arrivare all’accordo col Cagliari.

SI PUÒ CHIUDERE – Nahitan Nandez tornerà in Italia venerdì dopo le vacanze, ma può rimanere ben poco a Cagliari. Il giornalista Fabrizio Romano sostiene che l’Inter sia sempre più convinta sul centrocampista uruguayano: «Per Nandez si va avanti nei contatti col Cagliari. Non c’è ancora l’accordo sulla cifra (del prestito oneroso, ndr), questo è l’unico problema. Ma si va avanti, più su di lui che su Héctor Bellerin».