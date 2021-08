Nandez subito titolare e nel ruolo tanto discusso. Inter più lontana adesso?

Nandez è tornato a essere un calciatore del Cagliari. A tutti gli effetti. Per il debutto stagionale in Serie A la società rossoblù non rinuncia al jolly uruguayano, corteggiato a lungo dall’Inter e per il momento messo in stand-by

ALLARME RIENTRATO – In casa Cagliari è rientrato in caso Nahitan Nandez, che resta sul mercato (per sua volontà, ndr) ma nel frattempo scende in campo per la causa rossoblù. Il centrocampista uruguayano fa parte della distinta consegnata da Leonardo Semplici per Cagliari-Spezia di oggi (inizio alle ore 18:30, ndr). Nandez agirà da esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 rossoblù. Sulla fascia opposta spazio al mancino Dalbert, arrivato in prestito dall’Inter, che negli ultimi giorni si è defilata per il jolly uruguayano. C’è tempo fino al 31 agosto (vedi focus), ma prima serve più di un’uscita a centrocampo. Non solo quelle dell’esterno destro Valentino Lazaro e del mediano Lucien Agoumé in prestito, ma anche una terza… Ma chi? Il fatto che Nandez giochi da quinto destro, ruolo in cui l’Inter ha scelto di puntare su Denzel Dumfries, è motivo di discussione. La speranza del classe ’95 uruguayano è tornare protagonista in mezzo al campo, oltre a lottare per qualche titolo e giocare in Europa…