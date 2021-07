Nandez subito, poi si aspetta Bellerin: i piani dell’Inter sulle fasce. E Perisic? – SI

Nandez è in arrivo a Milano a prescindere da altri colpi, ma l’Inter vuole completare al meglio la batteria di esterni. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, durante “Aspettando Calciomercato” sull’emittente stessa, mette ancora Bellerin come opzione più credibile per la destra. Aspettando (offerte per) Perisic a sinistra…

NUOVI ESTERNI – In questo momento l’Inter cerca un esterno destro più che uno sinistro. Si inizia dal jolly Nahitan Nandez, la cui situazione con il Cagliari è scandita. L’Inter intanto prende Nandez, poi vede se per Hector Bellerin ci sarà l’apertura dell’Arsenal al prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è Alfredo Pedullà, che – dopo aver fatto anche il punto su Matias Vecino (vedi articolo) – aggiunge: «A sinistra dovrebbero crearsi delle condizioni per fare un nuovo acquisto, perché Federico Dimarco resta. C’è Ivan Perisic in scadenza: vediamo se resta o se arriva un’offerta. Il mercato è lungo e possono esserci occasioni». Non solo Nandez, Bellerin e Perisic nel menù nerazzurro di mercato, che va oltre gli esterni. Confermato, infatti, che Keita Baldé o un altro attaccante all’Inter dipende dall’uscita di Andrea Pinamonti, che al momento occupa il ruolo di quarta punta. Quando e come si sbloccherà il mercato dell’Inter in questa finestra?