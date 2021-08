Nandez sperava di chiudere prima con l’Inter. Si farà, ma con altri tempi

Nandez è atterrato a Cagliari circa sette ore fa, venendo intervistato in esclusiva da Inter-News.it (vedi articolo). Sul centrocampista uruguayano Luca Marchetti, nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, parla dei tempi necessari per chiudere.



SI FA, MA NON SUBITO – Nahitan Nandez è un obiettivo dell’Inter, anche se per il momento è a Cagliari e domani si allenerà nel centro sportivo del club sardo. Luca Marchetti aggiorna su come procede la trattativa: «Nandez ha cercato di ritardare il suo arrivo perché sperava, in tempi brevi, di chiudere con l’Inter. C’è la volontà sua, dell’Inter e del Cagliari. Ha fatto bene a dire quello che ha detto, la trattativa è destinata a chiudersi ma con delle tempistiche più lunghe».