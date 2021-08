Nandez, sedotto e abbandonato? L’uruguaiano aspetta (e spera)

Nahitan Nandez, sedotto e abbandonato. L’Inter lo ha cercato e voluto per circa un mese e mezzo e ora, una volta rientrato in Italia, tutto si è fermato. L’uruguaiano nei giorni scorsi sembrava a un passo dall’arrivare a Milano ma Romelu Lukaku ha fermato tutto.

DIETROFRONT – Nandez era a un passo dal firmare con l’Inter con i nerazzurri che dopo un mese e mezzo di trattative con il Cagliari sembravano aver trovato l’intesa sul prestito oneroso. Ora però tutto si è fermato (vedi articolo). Nandez non arriva e dunque sorgono i dubbi: l’uruguaiano arriverà? Al momento no e tutto è dovuto a Lukaku. Il belga infatti tiene in stallo la società nerazzurra con l’Inter che, in caso di arrivo di 130 milioni, potrebbe decidere di reinvestirne una parte anche in un esterno destro. Denzel Dumfries, valutato 20 milioni dal Psv, potrebbe arrivare a Milano. Nandez al momento si trova a Cagliari dove si sta allenando con il suo connazionale Godin in attesa che i rossoblù rientrino in Sardegna dal ritiro. L’uruguaiano si allena e attende di scoprire quale sarà il suo futuro. Il giocatore sembra voler l’Inter con i nerazzurri che potrebbero anche prenderlo lo stesso in caso di arrivo di un altro esterno vista la sua duttilità in campo. Potrebbe essere lui il vice-Barella (vedi articolo)? Può essere un’opzione ma al momento, la priorità, ha un nome e un cognome: Romelu Lukaku.