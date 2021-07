Nandez secondario, priorità a Nainggolan: Inter e Cagliari in cerca di intesa

Nandez spera di poter terminare le vacanze estive e volare direttamente a Milano senza passare per il ritiro del Cagliari ma la trattativa deve rispettare alcune tempistiche. Per l’Inter oggi è più importante risolvere prima la questione Nainggolan (e non solo)

ASSE DI MERCATO – Negli ultimi giorni il nome di Nahitan Nandez in ottica Inter è dato praticamente come acquisto certo. Alla fumata bianca si dovrebbe arrivare senza particolari complicazioni ma oggi non rappresenta la priorità. Non ancora, almeno. Dopo aver sistemato Dalbert (vedi articolo), Inter e Cagliari devono trovare l’accordo per permettere a Radja Nainggolan di tornare in Sardegna. L’ipotesi più probabile per il centrocampista belga è quella della rescissione ma bisogna comunque far quadrare tutti i conti tra le parti coinvolte. Liberarsi di Nainggolan permetterà all’Inter di accogliere Nandez. A cifre inferiori nel monte ingaggi e per il momento senza impegnare il bilancio con un acquisto definitivo da ammortizzare fin da subito. Sull’asse di mercato Milano-Cagliari potrebbe finire qualche altro nome oltre a Nandez e Nainggolan. Non solo Andrea Pinamonti (vedi articolo). Intanto non cambia il canovaccio nerazzurro sul mercato. Prima le cessioni, poi gli acquisti. Prima serve sistemare Nainggolan a Cagliari, poi – anche non contestualmente – preparare l’arrivo di Nandez. Attese novità già nelle prossime ore.