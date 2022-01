Nandez, rottura totale col Cagliari ad agosto. Ma niente Inter ora – AP

L’Inter ha di fatto chiuso il suo mercato invernale con Gosens e Caicedo. Un altro nome che era tornato di moda in questo mese di gennaio era Nahitan Nandez ma il calciatore del Cagliari è finito in orbita Juventus nelle ultime ore.

ULTIME – Non ci dovrebbe essere, salvo sorprese, l’Inter nel futuro di Nandez. Il centrocampista del Cagliari infatti, dopo la lunga corte avuta in questa estate da parte dei nerazzurri, è indirizzato verso Torino, sponda Juventus. Come riporta infatti Alfredo Pedullà su twitter, la rottura con il Cagliari c’è stata già lo scorso agosto quando l’uruguaiano era in procinto di lasciare la Sardegna. L’Inter si è defilata mentre il Napoli non è interessato. Le squadre in corsa sono Roma a cui è stato proposto dagli agenti ma soprattutto la Juventus, come confermato anche da Sky Sport poco fa. Il motivo del forte interesse dei bianconeri è la sua duttilità tattica.