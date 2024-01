Nandez riproposto all’Inter? Risponde lui stesso: «Ci metto la faccia, vi spiego»

Dopo le voci legate a un suo possibile addio, Nahitan Nandez è stato riaccostato anche in questa sessione al mercato dell’Inter. Riguardo a una sua possibile cessione, ci ha pensato lui stesso a chiarire la situazione, attraverso un post pubblicato su Instagram.

LA RISPOSTA – Nahitan Nandez risponde così riguardo il suo possibile addio al Cagliari: «Visto le dichiarazioni e i commenti a mio riguardo, oggi voglio metterci la faccia e parlare con il cuore in mano come sempre ho fatto. Sentire che voglio lasciare il Cagliari, lasciare questa città, lasciare questa gente mi fa stare molto male. Leggere che sono un venduto e che non ho più voglia di lottare per questa squadra mi rattrista l’animo. Ho passato 5 anni intensi in questa terra che per me é paradiso. Ho fatto delle scelte. Ho scelto di rimanere qua sino alla fine del mio contratto per dare tutto me stesso a questa isola. Nonostante avessi avuto altre proposte. Abbiamo vissuto tanti momenti belli ma anche forti e brutti. Abbiamo perso la categoria e nel mezzo del cammino ho avuto anche varie lesioni. Ma abbiamo vinto i play off. Ci siamo sentiti vivi. Abbiamo riso e abbiamo gioito, tutti insieme. Uniti. Tutti parte di un popolo. Qua é nato mio figlio, ho ricostruito la mia famiglia con la mia attuale ragazza Sarda. Mi sono sentito uno di voi. Mi sento sardo. Chi mi conosce sa il rispetto che ho verso questa maglia e la sua storia. Non so se questi saranno i miei ultimi 6 mesi. Non so se rimarrò qua un anno, 10 o tutta la vita ma vi assicuro che sono felice di avere l’opportunità di vivere in un posto come il vostro e di soffrire e gioire con voi».