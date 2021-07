Nandez, primo colloquio fra Inter e Cagliari grazie a… Dalbert: avanza il colpo – Sky

Nandez si avvicina all’Inter e grazie a Dalbert, che nelle prossime ore diventerà anche ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Le due società, chiudendo il trasferimento del difensore, hanno parlato anche dell’uruguayano: lo segnala Sky Sport.

PROSEGUE L’ASSE – Inter e Cagliari, non da oggi, hanno ottimi rapporti e questo favorisce operazioni di mercato in serie. Ora il nome giusto è quello di Nahitan Nandez, per il quale la trattativa è in corso. Sull’uruguayano ne parla Riccardo Re di Sky Sport: «C’è stato un primo colloquio, comunque proficuo. L’approccio è stato positivo, fatto quando si definiva la cessione di Dalbert Henrique. I rapporti tra i due club sono ottimi, massima fiducia e collaborazione fra i due club che hanno fatto più operazioni negli anni: lo dimostra il fatto che Dalbert abbia giocato col Lugano».