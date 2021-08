Nandez: «Preso decisione, mi è stata data parola d’onore. Chiedo scusa»

Nahitan Nandez parla già da ex giocatore del Cagliari. Il giocatore uruguaiano, corteggiato dall’Inter, ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale con delle parole rivolte ai tifosi che spiegano come abbia preso una “decisione difficile”.

DECISIONE – Queste le parole di Nahitan Nandez, che suonano tanto come un addio al Cagliari: «In questi ultimi giorni sono state dette tante cose sulla mia situazione con il club. Io so perfettamente quanto è successo, l’ho anche raccontato ai miei compagni e loro mi hanno capito. Sapete quanto bene voglio e quanto rispetto questa maglia e questa città. Non avete mai smesso di appoggiarmi e vi sarò sempre riconoscente. Per questo scrivo queste parole per chiedere scusa a tutti i tifosi, qualora qualcosa che ho fatto li avesse offesi. Le ultime ore sono state difficili e la mia intenzione è solo quella di scusarmi con voi perché potrei aver preso una decisione che vi ha ferito. Voglio farvi sapere che non avevo alternative. Mi è stata data una parola d’onore e voglio che venga mantenuta come sempre ho fatto io dentro e fuori dal campo. Le polemiche non fanno bene a nessuno. Non ho mai voluto mancare di rispetto a voi tifosi e sapete quanta passione e orgoglio ho messo nel difendere la maglia di questo club in ogni momento. L’unica cosa che mi interessa è essere chiaro con i miei compagni e con tutti i tifosi che mi sono sempre stati vicini e mi hanno dimostrato il loro affetto».