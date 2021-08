Nandez, poca distanza tra Inter e Cagliari: le cifre in discussione – Sky

Nahitan Nandez è tornato oggi ufficialmente a Cagliari, dove è anche stato intercettato dalla nostra redazione ai microfoni della quale ha parlato in esclusiva (vedi articolo). Secondo Marco Demicheli di “Sky Sport”, resta poca distanza da colmare tra la domanda dei rossoblu e l’offerta dell’Inter.

DISTANZA SULLE CIFRE – Prosegue la trattativa tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez, con il giocatore che è rientrato oggi ufficialmente in Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti di “Sky Sport”, manca ancora l’accordo sulle cifre per il prestito con diritto di riscatto, nonostante la distanza da colmare non sia enorme: «Il Cagliari continua a chiedere cinque milioni di euro per il prestito oneroso, mentre i nerazzurri non vogliono andare oltre i due, tre massimo con i bonus e si sta lavorando su questo punto».