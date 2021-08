Nandez più vicino, con lui anche uno specialista? Ecco il piano dell’Inter – TS

Nandez più vicino all’Inter? L’obiettivo è quello di chiudere per l’uruguaiano e poi regalare uno specialista a Simone Inzaghi. Secondo “TuttoSport”, è possibile.

NANDEZ E SPECIALISTA – L’Inter, secondo quanto riportato oggi da “TuttoSport”, è convinta di poter concludere una doppia trattativa. Tra gli obiettivi del club c’è sicuramente quella di chiudere per Nahitan Nandez, sempre più vicino ai colori nerazzurri, e poi uno specialista di ruolo sulla fascia destra. L’uruguaiano come già detto può giocare da esterno, ma sarebbe più che altro una forzatura. I dirigenti non mollano Dumfries, che ha già detto sì ma senza mettere pressione al PSV. Il preferito, però, resta Manuel Lazzari, al momento però blindatissimo dalla Lazio. Beppe Marotta e Piero Ausilio sperano di strappare un sì per quanto riguarda il prestito (con diritto di riscatto), di uno tra Bellerin e lo stesso Dumfries.

Fonte: TuttoSport – S.P.

