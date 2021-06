Nandez è un nome fatto per l’Inter più volte negli ultimi giorni (vedi articolo). Sul centrocampista del Cagliari però, secondo Sportitalia, si riducono le possibilità di vederlo in nerazzurro.

AFFARE CHE SI ALLONTANA – Nahitan Nandez è uno dei pezzi pregiati del Cagliari in questo mercato. Su di lui si è parlato dell’Inter, all’interno di una trattativa che coinvolgerebbe diversi giocatori. Secondo Sportitalia, però, in giornata la pista si è raffreddata: l’accordo si allontana. Da capire se potrà tornare d’attualità, visto che i contatti fra i due club sono frequenti (c’è da risolvere la questione Radja Nainggolan). In aggiunta, da ricordare che Nandez ha una clausola rescissoria da trentasei milioni di euro.