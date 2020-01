Nandez piano B per gennaio, ma l’Inter ci pensa anche per giugno – TS

“Tuttosport” scrive che per il centrocampo l’Inter ha sempre nei suoi radar Nahitan Nandez. Un nome buono sia per gennaio che per giugno.

PIANO B – A completare il puzzle del mercato dell’Inter c’è anche una terza via, quella che porta a un prestito di Nahitan Nandez dal Cagliari prima della chiusura del mercato. Soluzione possibile se si dovessero concatenare alcune situazioni legate all’esterno mancino, a Vidal e a Eriksen. In tal senso non va dimenticato come la priorità del club sia l’acquisto di un giocatore che possa fare il titolare a sinistra alla luce dei problemi che hanno sin qui zavorrato Kwadwo Asamoah. Molto dipenderà dalla spesa necessaria per coprire il ruolo e da quanto rimarrà in cassa.

ANCHE IN ESTATE – Qualora il Barça fosse irremovibile per Vidal e Conte dovesse non ritenere funzionale da subito Eriksen, le azioni di Nandez potrebbero crescere nell’ultima settimana di mercato. Stesso discorso nel (malaugurato) caso in cui dovesse esserci qualche altro infortunio in mezzo al campo. I rapporti tra Inter e Cagliari e la situazione ancora da definire riguardante il futuro di Radja Nainggolan, sono buoni punti di partenza per tenersi nel taschino pure un piano B di assoluta qualità. Il tutto senza dimenticare che la candidatura di Nandez potrebbe restare viva per l’estate quando saluterà Borja Valero e potrebbe essere ceduto Matias Vecino che nella prima parte di stagione non ha convinto.