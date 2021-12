Nandez piace all’Inter, il Cagliari è chiaro in vista di gennaio – SI

Nandez è ciclicamente uno dei nomi accostati all’Inter sul mercato e se n’è parlato questa settimana anche perché il Cagliari domenica sera giocherà al Meazza. L’uruguayano, che peraltro è in dubbio (vedi articolo), secondo Pedullà andrà via solo a titolo definitivo. Ecco come si è espresso il giornalista da Sportitalia Mercato.

POCHE POSSIBILITÀ – Alfredo Pedullà raffredda la pista per gennaio: «L’Inter per me in questo momento è ferma, non sono tanto convinto che faccia. Si parla sempre di Nahitan Nandez ma in prestito non te lo danno, quindi in questo momento piace ma non è detto che a gennaio lasci per andare all’Inter. In questo momento non c’è una trattativa col Cagliari».