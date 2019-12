Nandez piace alla Roma, duello con l’Inter: sogno Vidal, resta in lista?

Nandez ha avuto fin da subito un ottimo impatto con il campionato italiano, dopo le prestazioni vincenti con la maglia del Cagliari. Il centrocampista è seguito da Inter e Roma, pronte a duellare per strapparlo ai sardi. Occhio a Vidal, il massimo desiderio di Conte. Di seguito le ultime novità riportate dalla “Gazzetta dello Sport”

NEL MIRINO DELLE BIG – Vidal resta in primo piano per quanto riguarda il centrocampo dell’Inter, ma attenzione all’alternativa Nandez. I nerazzurri non sono i soli a puntare il duttile interno del Cagliari: ci sta pensando seriamente la Roma. I giallorossi stanno cercando di piazzare alcune cessioni cruciali (Kalinic, NZonzi e forse Under), poi tenteranno l’affondo. Intanto si attendono sviluppi sul contenzioso burocratico tra Nandez e il Cagliari.