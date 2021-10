Nandez, nuovo tentativo Inter a gennaio? Servirà una cessione – TS

Mercato Inter, secondo TuttoSport i nerazzurri potrebbero fare un nuovo tentativo per Nandez a gennaio, anche se, come specificato, servirà una cessione: Sanchez dirà addio?

MERCATO – Le prossime settimane saranno decisive per capire come dovrà comportarsi l’Inter in vista del mercato di gennaio. La dirigenza sta già lavorando sul come poter rinforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi, e tra i nomi fatti questa mattina dal quotidiano di Torino c’è sempre quello di Nandez: sarà fatto un nuovo tentativo a gennaio? Di sicuro, però, servirà nel caso la cessione di Alexis Sanchez. Per quanto riguarda l’estate, invece, il portiere André Onana è in scadenza con l’Ajax e se non è già stato bloccato dall’Inter, è molto vicino ad esserlo.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini