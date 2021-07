Nandez, no accordo Inter-Cagliari su cifra prestito: discorsi proseguono

Continua la trattativa tra Inter e Cagliari per quanto riguarda la possibile operazione di mercato Nahitan Nandez, non c’è ancora l’accordo.

DISCORSI – Secondo quanto riportato da “Sky Sport 24”, l’Inter sta lavorando su Hector Bellerin e Nahitan Nandez. Per quanto riguarda quest’ultimo, i discorsi stanno andando avanti tra il club nerazzurro e il Cagliari. Non c’è ancora accordo sulla cifra. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, la stessa anche per per il terzino destro dell’Arsenal.

RICHIESTA – La richiesta della società rossoblù è di 5 milioni di euro per il prestito oneroso, somma ritenuta troppo elevata dai nerazzurri. I contatti stanno andando avanti con anche discussioni che si spostano su altri giocatori come Martin Satriano e Radja Nainggolan. Sono discorsi separati che vedono protagonisti Inter e Cagliari. Quindi poi il discorso si potrebbe allargare a questi giocatori.

Fonte: Sky Sport 24