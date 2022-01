Nandez niente Inter? Ipotesi scambio di prestiti con il Torino – GDM

L’Inter oggi ha cominciato la preparazione per l’Atalanta. Il mercato invernale è in corso e oggi Martin Satriano ha rinnovato il suo contratto ma andrà via in prestito al Brest. Un obiettivo dell’estate era stato Nandez del Cagliari ma nel suo futuro sembra esserci un’altra squadra.

SCAMBIO – Non sembra esserci, almeno per il momento, l’Inter nel futuro di Nandez. Il calciatore uruguaiano piace molto ai nerazzurri visto che lo hanno seguito in estate corteggiandolo a lungo ma ora, nel futuro del calciatore rossoblu, sembra esserci un’altra squadra. Poco fa Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito, ha dato aggiornamenti sulla situazione del centrocampista. Nandez infatti potrebbe volare al Torino in uno scambio di prestiti che porterebbe in Sardegna Baselli. Per convincere i sardi il Toro sarebbe pronto anche a inserire Linetty nell’operazione. Vedremo se la trattativa andrà in porto e con quale operazione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com