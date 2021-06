Nandez, niente Inter? L’agente: «Due big in Italia, ma desiderio altro»

Nandez è uno dei nomi segnalati per l’Inter a centrocampo. Il suo agente, Pablo Bentancourt, parlando a LUFCFANZONE in Inghilterra conferma gli interessi dall’Italia ma anche un’altra volontà.

RICHIESTO – Nahitan Nandez ha una clausola rescissoria da trentasei milioni. Il Cagliari può comunque trattare con altri club, ma intanto c’è un prezzo per l’uruguayano. Il suo agente, Pablo Bentancourt, spiega cosa può succedere sul mercato: «Il nostro desiderio è giocare in Inghilterra, dovesse essere al Leeds United ancora meglio. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e quello del Leeds Andrea Radrizzani sono amici e si conoscono bene. Hanno già parlato, da parte loro c’è l’intenzione di chiudere quest’operazione. Il presidente del Cagliari ha detto a Nandez che, in caso di salvezza del club, l’avrebbe aiutato a trasferirsi in una squadra migliore. Ci sono due trattative con grandi squadre in Italia (l’Inter e la Roma, ndr), ma riteniamo che l’Inghilterra sia l’opzione migliore. Nandez voleva andare dal Leeds United e da Marcelo Bielsa sin da quando era al Boca Juniors. Il calcio inglese è simile al suo e quello del Leeds, in particolare, sarebbe l’ideale».