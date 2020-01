Nandez nei piani dell’Inter, col Cagliari c’Ã¨ la carta Nainggolan – TS

Nandez nei piani dell’Inter, col Cagliari c’è la carta Nainggolan – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport”scrive che l’Inter pensa a Nandez, sia per gennaio che per giugno. Col Cagliari si può sfruttare il discorso Nainggolan.

OPZIONE SEMPRE VALIDA – Nel Cagliari c’è un giocatore che da tempo è sul taccuino nerazzurro, l’uruguaiano Nahitan Nandez. L’ex Boca a dire il vero è sempre fra le opzioni valutate dall’Inter, tant’è che anche a gennaio il suo nome è da tenere presente. Soprattutto se dovessero tramontare le piste Vidal ed Eriksen.

OPZIONE NAINGGOLAN – Nandez non sta vivendo un periodo idilliaco a Cagliari a causa di un contenzioso col club sui diritti d’immagine. Per ora è esclusa la rottura, ma la situazione è da monitorare. Il Cagliari, comunque, acquistandolo per 18 milioni, ha fatto vedere di avere la forza economica per un determinato tipo di investimento. Dunque il presidente Giulini potrebbe pensare di comprare Nainggolan a fine annata. L’Inter infatti lo avrà a bilancio per poco meno di 20 milioni, anche se poi ci vorrebbe un accordo col belga per l’ingaggio, di ben 4.5 milioni. Inoltre l’Inter dovrà pagare 25 milioni per il riscatto di Barella. Insomma, ci sono diverse carte sul tavolo fra Inter e Cagliari e chissà che per un Ninja definitivamente in Sardegna, Nandez non possa diventare un potenziale nuovo innesto per l’Inter del futuro.