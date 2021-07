Nandez e Nainggolan, tempistiche vicine fra Inter e Cagliari – SI

Nandez, come raccontato da Inter-News.it in giornata, non è tornato a Cagliari perché ha avuto un permesso extra dai rossoblù (vedi articolo). Alfredo Pedullà, durante “Sportitalia Mercato”, parla di operazione con il Cagliari che riguarderà anche Nainggolan.

DOPPIA OPERAZIONE – Alfredo Pedullà vede due annunci vicini: «Nahitan Nandez non è arrivato a Cagliari, e questi sono degli indizi di mercato. Il fatto che non sia arrivato significa che resta in cima alla lista dell’Inter. Prenderà un solo specialista della fascia destra, almeno in questa fase di mercato. Per Héctor Bellerin è vero che l’Arsenal ha aperto al prestito con diritto di riscatto, ma Nandez è la priorità. Per Denzel Dumfries il PSV Eindhoven non ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Radja Nainggolan dovrebbe rientrare lunedì, anche il presidente Tommaso Giulini. Arriveremo a dopo il fine settimana per chiudere con Nandez e Nainggolan. Si è parlato di uno scambio tra Ivan Perisic e Alessandro Florenzi: non ci sono margini di manovra».