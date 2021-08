Nandez-Nainggolan, situazione di stallo. L’Inter cambia obiettivo? – CdS

La trattativa tra Inter e Cagliari per Nandez e Nainggolan è in una situazione di stallo. E, secondo il “Corriere dello Sport”, i nerazzurri potrebbero cambiare obiettivo per la fascia destra

STALLO – L’Inter, complice la vicenda Lukaku, ha messo in stallo tutte le altre trattative di mercato. Non fa eccezione, secondo il “Corriere dello Sport”, la vicenda relativa a Nandez, obiettivo dei nerazzurri per la fascia destra, e Nainggolan, che spinge per un ritorno al Cagliari e che non fa parte da tempo del progetto tecnico dei nerazzurri. Sulla formula, da tempo, c’è l’accordo: prestito oneroso con diritto di riscatto. Resta la distanza sulle cifre: i nerazzurri propongono 2 milioni per il prestito, il Cagliari ne chiede 4. La sensazione, secondo il quotidiano, è che alla fine l’operazione si chiuderà. Ma, gli ultimi avvenimenti, potrebbero far cambiare gli scenari.

OBIETTIVO – In caso di cessione di Lukaku, l’Inter, secondo il “Corriere dello Sport” avrebbe la forza economica necessaria per puntare ad un altro obiettivo per la fascia destra: Dumfries. I nerazzurri, infatti, potrebbero accontentare le richieste del PSV Eindhoven, disposto a cedere il laterale orange solo a titolo definitivo. E, nel caso di arrivo dell’olandese, l’Inter potrebbe rinunciare all’arrivo di Nandez.

