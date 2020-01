Nandez, l’Inter c’Ã¨: nuova idea con il Cagliari. Nainggolan la pedina? – CdS

Nandez, l’Inter c’è: nuova idea con il Cagliari. Nainggolan la pedina? – CdS

Nahitan Nández è seguito dall’Inter già da prima del suo arrivo in Italia, in particolare al Cagliari. I nerazzurri valutano la possibilità con uno scambio, inserendo anche Radja Nainggolan che a Cagliari sembrerebbe essere rinato. Di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

NUOVO SCENARIO – Nahitan Nández interessa all’Inter, che con il Cagliari valuta una nuova opzione in vista della prossima stagione. Il nuovo scenario vedrebbe protagonista ancora una volta Radja Nainggolan, che sembrerebbe aver ritrovato finalmente una sistemazione fisica e soprattutto mentale, basti pensare ai quattro gol realizzati (con altrettanti assist), in quattordici presenze in Serie A. Nelle idee del club nerazzurro ci sarebbe quella di proporre al Cagliari uno scambio di cartellini tra lo stesso Nandez e il centrocampista belga. A frenare l’operazione potrebbe essere però l’elevato ingaggio (4,5 milioni). Per questo motivo ad oggi il presidente Giulini non pare così

aperto ad un simile scenario.