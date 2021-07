Nandez-Inter, volontà che va esaudita. Chiusura nei prossimi giorni – SI

Nandez ha espresso la sua volontà di andare all’Inter e ora sta alle due società trovare l’accordo per portare il centrocampista a Milano. L’esperto di mercato Pedullà ha fatto il punto della situazione in collegamento con “Sportitalia Mercato”.

GIORNI DECISIVI – L’Inter continua il pressing su Nahitan Nandez, forte della volontà espressa dal giocatore che deve essere solamente esaudita. Il fatto che i nerazzurri abbiano rinunciato alla tournée negli Stati Uniti (vedi articolo) non cambia i piani, perché la chiusura dell’affare era programmata comunque per i prossimi giorni, quando il giocatore uruguaiano tornerà dalle vacanze. Ci sono stati contatti tra Beppe Marotta e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini per chiudere in prestito con diritto di riscatto con l’inserimento di contropartite. Dalbert è già volato in Sardegna (vedi articolo), Radja Nainggolan vuole soltanto il Cagliari. Potrebbe entrare nell’operazione anche Andrea Pinamonti, ma si valutano anche altri nomi. Questa la ricostruzione di Alfredo Pedullà a “Sportitalia Mercato” sull’affare Nandez-Inter.