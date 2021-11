Nandez-Inter, torna di moda il centrocampista? Nerazzurri non soli

L’Inter potrebbe tornare a bussare in casa Cagliari per Nahitan Nandez: il club nerazzurro non sarebbe però il solo interessato al centrocampista.

CENTROCAMPISTA – Queste le parole su WilliamHillNews.it da parte della Redazione di Gianluca Di Marzio sul possibile nuovo interesse dell’Inter per il centrocampista Nahitan Nandez. “La scorsa estate è stato a un passo dal trasferimento all’Inter, adesso non è da escludere che la trattativa per fargli indossare il nerazzurro possa nuovamente prendere quota. Sul duttile centrocampista uruguaiano del Cagliari ci sono sempre gli occhi anche del Napoli di Spalletti“.

Fonte: WilliamHillNews.it – Redazione Gianluca Di Marzio