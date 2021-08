Nandez, l’Inter si tira fuori? Prima richiesta di informazioni da Londra – Sky

Secondo Sky Sport l’Inter ha mollato la presa per Nandez, ora che è ufficiale l’arrivo di Dumfries. Il giornalista Marco Demicheli parla come da Londra arrivi una richiesta per l’uruguayano del Cagliari.

AFFARE SFUMATO? – Nella giornata di ieri Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha detto che la trattativa con l’Inter per Nahitan Nandez è saltata (vedi articolo). Il giornalista Marco Demicheli, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, parla di nuova opzione: «Nandez sta vivendo una situazione complicata al Cagliari. Non si è presentato la scorsa settimana per l’amichevole a Maiorca, senza autorizzazione, e ha detto che c’era una promessa di essere liberato. Oltre all’Inter, che ha chiuso per Denzel Dumfries, si sta informando il Tottenham di Fabio Paratici. C’è stata una prima richiesta di informazioni per Nandez, non si è ancora scesi nel dettaglio. Adesso, visto che l’Inter ha preso Dumfries e si è chiamata fuori sul centrocampista uruguayano, occhio al Tottenham».