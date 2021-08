Nandez, l’Inter ‘sposta’ i soldi che darebbe a Nainggolan: unica strada – Sky

Nandez all’Inter è una trattativa a questo punto legata anche al ritorno di Nainggolan al Cagliari. Il giornalista Luca Marchetti, a Sky Sport 24, spiega perché le due situazioni hanno punti in comune.

GIOCO A INCASTRO – Luca Marchetti dà i dettagli dell’operazione: «L’Inter, per andare a prendere Nahitan Nandez, può spendere due milioni per il prestito oneroso, più il diritto di riscatto. Darà una piccola buonuscita a Radja Nainggolan per favorire il suo contratto con il Cagliari. Più di quei soldi l’Inter non può fare, perché di fatto è come se dovesse spendere i soldi che oggi spende per Nainggolan per prendere Nandez. Il bilancio è talmente stringente, per quanto riguarda i conti, che l’operazione o si fa così o non si fa. Probabilmente andrà a finire così, perché è nell’interesse di Nandez andare all’Inter e di Nainggolan di andare al Cagliari. Si incastrano i tasselli, ma ci vuole tempo».