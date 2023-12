Nandez-Inter, si può? Sono tre i nomi per il post Cuadrado − CdS

Tre nomi dell’Inter per il post Juan Cuadrado, che dovrà operarsi al tendine d’Achille. Tra questi Nahitan Nandez, vecchio pallino del Cagliari.

I PROFILI − Nandez è uno dei nomi inseriti in orbita Inter per sostituire Cuadrado. Il colombiano, infatti, ha deciso di procedere con l’operazione al tendine d’Achille che lo terrà fuori circa 3-4 mesi. Inoltre, per arrivare al suo sostituto servirà comunque procacciarsi un tesoretto. Oltre all’uruguaiano, che nelle scorse settimane era finito nuovamente nel mirino nerazzurro dopo le parole del suo agente, ci sono i nomi di Buchanan e di Tiago Djalò. Per il canadese la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Quanto al centrale portoghese, al momento ai box per un lungo infortunio, in estate andrà in scadenza dal Lille. I francesi per cederlo a gennaio chiedono cinque milioni di euro. In caso di suo arrivo Darmian sarebbe dirottato definitivamente a destra. Ma c’è comunque una forte incognita legata alle stesse condizioni fisiche del difensore.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia