Nandez all’Inter, serve solo pazienza. Nessun dubbio su Nainggolan-Cagliari – SI

Nandez si avvicina a grandi passi all’Inter, ma per trovare l’accordo con il Cagliari sulla formula per chiudere la trattativa serve ancora pazienza. Pedullà a “Sportitalia Mercato” ha fatto il punto della situazione sull’operazione e su Nainggolan in uscita dai nerazzurri.

PAZIENZA – Queste le parole di Alfredo Pedullà sull’affare che potrebbe portare Nahitan Nandez all’Inter e su Radja Nainggolan, destinato al club sardo: «Nainggolan tornerà al Cagliari. Si tratta solo di capire se stasera, domani o dopodomani. Si parla di possibilità che vada all’estero, ma se il giocatore avesse voluto andare sarebbe già partito. Il belga entrerà nell’operazione Nandez, con il coinvolgimento anche di Andrea Pinamonti. Ora l’uruguaiano è in vacanza, quindi serve solo pazienza. Si sistemeranno le cose. Nainggolan sa di dover tornare a Cagliari. Gli daranno una buonuscita e il giocatore volerà in Sardegna». Per il centrocampista belga si parla di un’offerta del Besiktas da 3 milioni di euro a stagione, ma il suo destino sarà Cagliari.