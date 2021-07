Nandez-Inter, lo scoglio non è più la formula: il Cagliari adesso chiede cash – Sky

Nandez deve ancora attendere prima di poter vestire la maglia dell’Inter, come si augura. Come ripreso da “Sky Sport”, la trattativa con il Cagliari non si è ancora sbloccata dal punto di vista economico

ULTIMO SFORZO – L’Inter in un certo senso ha “sbloccato” l’operazione Hector Bellerin con l’Arsenal, almeno per quanto riguarda la formula di trasferimento (vedi aggiornamento). Intanto procede la trattativa per Nahitan Nandez, con il Cagliari che ha accettato la stessa formula dell’Arsenal. Ma adesso la società rossoblù aspetta che l’Inter formuli una proposta adeguata dal punto di vista economico. La forbice tra Cagliari e Inter, al momento, non sembra ancora così ridotta da pregustare la fumata bianca per Nandez nerazzurro. Il centrocampista uruguayano è uno dei profili che l’Inter sta valutando sia per il ruolo di esterno destro sia di mediano, vista la sua duttilità a centrocampo. Il prestito oneroso con diritto di riscatto è possibile ma a che cifre? Il Cagliari alza la posta, l’Inter per ora non la soddisfa.