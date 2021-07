Nandez-Inter, richiesta Cagliari alta per il prestito: si parla di altri giocatori

Prosegue la trattativa tra Inter e Cagliari per il trasferimento di Nahitan Nandez dalla squadra rossoblù a quella nerazzurra.

RICHIESTA – Secondo quanto riportato su “Sky Sport 24”, il Cagliari ha aperto al prestito con diritto di riscatto per Nahitan Nandez. Il club sardo però chiede una cifra alta all’Inter per il prestito oneroso, circa 5 milioni di euro. La società nerazzurra per il momento non vuole riconoscere questa somma.

TRATTATIVA – Quindi si continua a trattare, l’accordo di massima tra il giocatore uruguaiano e i nerazzurri c’è già. I due club parlano anche di altri calciatori come Martin Satriano e Radja Nainggolan.

Fonte: Sky Sport 24