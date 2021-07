Nandez all’Inter in prestito con diritto di riscatto? Dal Cagliari una pretesa – Sky

Il nome di Nandez resta sempre quello più discusso per l’Inter in tema mercato. Il Cagliari può anche essere disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto, ma secondo Sky Sport serve una condizione fondamentale.

SPIRAGLIO – Per Nahitan Nandez all’Inter c’è possibilità che l’operazione si faccia in prestito con diritto di riscatto. I buoni rapporti fra i nerazzurri e il Cagliari fanno sì che si possa arrivare a una sorta di “accordo”, per garantire a Tommaso Giulini che fra un anno il trasferimento diventi definitivo pur non essendoci obbligo. Tuttavia, secondo Sky Sport, l’affare Nandez non è ancora chiuso e si proseguirà a trattare. La richiesta precisa del Cagliari, per poter concedere il “semplice” diritto di riscatto, è quella di avere una base rilevante. Ossia: qualche milione di euro già garantito dal prestito oneroso. Nei prossimi giorni la trattativa Nandez potrà avere altri sviluppi, col giocatore atteso martedì in Sardegna dopo le vacanze.