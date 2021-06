Nandez-Inter, per ora è no: prima offerta rifiutata dal Cagliari. Un dubbio

L’Inter è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il reparto. Ad oggi, il preferito è il sudamericano del Cagliari Nahitan Nandez. Come riporta “Centotrentuno”, i nerazzurri hanno avanzato una prima richiesta alla società sarda che, però, ha declinato.

NIENTE FUMATA BIANCA − Continua la serrata trattativa fra Inter e Cagliari per l’acquisizione del centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez da parte della società nerazzurra. Secondo quando riporta “Centotrentuno”, il presidente sardo Giulini avrebbe rifiutato una prima offerta dell’Inter. I nerazzurri, al momento poco propensi in termini di liquidità, avrebbero messo sul piatto Radja Nainggolan, tre giovani di prospettiva e un altro giocatore. Dal canto suo, il Cagliari sarebbe ben lieto di riavere il centrocampista belga nuovamente in Sardegna ma sorge qualche perplessità sui giovani proposti. Lorenzo Pirola, infatti, sarebbe in procinto di rinnovare il prestito con il Monza, mentre su Lucien Agoumé e Sebastiano Esposito, piace il francese, meno l’attaccante campano (il preferito sarebbe Andrea Pinamonti). Sul quarto giocatore da inserire, il Cagliari vorrebbe Matias Vecino, sul quale, però, c’è il veto di Simone Inzaghi.

