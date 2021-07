Nandez-Inter, a ora niente accordo ma solo rinviato. Nainggolan si sblocca?

Nandez all’Inter era una trattativa che, anche per parole di Marotta (vedi articolo), non si sarebbe potuta chiudere in brevissimo tempo. Fabrizio Romano, in chiusura dell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, parla dell’asse col Cagliari che prevede anche Nainggolan.

TUTTO IN DIVENIRE – Il mercoledì appena concluso doveva essere decisivo per indirizzare la trattativa, ma non ha portato a grossi sviluppi. Ne parla Fabrizio Romano: «Per Nahitan Nandez si continua a lavorare, ma non c’è ancora accordo. Vedremo nei prossimi giorni. Inter e Cagliari oggi hanno ufficializzato Dalbert Henrique (vedi articolo), prestito con diritto di riscatto. Vedremo con Radja Nainggolan se si sbloccherà anche quel tipo di discorso».